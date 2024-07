Schwimmen in Balingen-Engstlatt: Termin für Freibad-Eröffnung steht fest– Bauarbeiten beendet

Schwimmen in Balingen-Engstlatt

Mitte Juni wurde das Freibad in Balingen-Engstlatt kurzfristig geschlossen. Bald öffnet es wieder – am kommenden Samstag.









Gute Nachrichten für Freibad-Fans in Balingen und Umgebung: Das Freibad in Engstlatt wird am Samstag wieder öffnen.