Schwimmen in Baden-Württemberg: Bislang im Badesommer bereits mehr als 20 Menschen ertrunken

Schwüle Hitze, stechende Sonne, nur ein Wunsch: ins Wasser. Doch viele unterschätzen das Risiko und ertrinken. Die DLRG-Lebensretter haben aber auch gute Nachrichten - vor allem aus einem Grund.









An einem Kraftwerk in der Donau bei Ulm wird am Mittwoch die Leiche eines Teenagers angespült, in Küssaberg eine ertrunkene junge Frau am Rhein gefunden. Zwei weitere Badetote in einem Sommer, in dem in Baden-Württemberg seit Beginn der Saison Anfang Mai bereits mehr als 20 Menschen allein in Flüssen und Seen ums Leben gekommen sind. Starben im Mai noch zwei Badende, so waren es in den Monaten Juni und Juli bereits jeweils neun, wie aus einer Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervorgeht.