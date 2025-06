Schwimmen im Sommer: Deutsche Badegewässer weitgehend mit Topqualität

1 Wo kann man bedenkenlos ins Wasser hüpfen? Die EU-Umweltagentur zeigt das in ihrem jährlichen Badegewässerbericht auf. (Archivbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa Die Abkühlung im Badesee um die Ecke kann genauso kommen wie der genüssliche Strandurlaub in Südeuropa: Die Badegewässer Europas glänzen fast durchweg mit hervorragender Wasserqualität.







Kopenhagen - Die sommerliche Badesaison kann kommen: Die zum Schwimmen und Planschen einladenden Seen, Flüsse und Küstengewässer in Deutschland, Österreich und der Schweiz weisen fast flächendeckend eine ausgezeichnete Wasserqualität auf. Das geht aus einer jährlichen Analyse von mehr als 22.000 Badestellen in den 27 EU-Staaten, Albanien und der Schweiz hervor, die die Europäische Umweltagentur EEA in Kopenhagen veröffentlichte.