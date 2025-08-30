Schwimmen für den guten Zweck: Enkelin setzt einen Traum der Oma um

Aufmerksamkeit schaffen für Demenz will die Schwenningerin Verena Röck. Als geübte Schwimmerin will sie von Überlingen nach Dingelsdorf kraulen – und das ist nicht alles.
Praktische Hilfe für Menschen in Not steht für Verena Röck im Mittelpunkt ihres beruflichen Werdegangs. Als Flüchtlingshelferin war die junge Frau drei Jahre im griechischen Camp Moria auf Lesbos tätig, wo Menschen damals unter schwierigsten Bedingungen hausten. Im Moment ist die 30-Jährige wieder in der Heimat, genießt aber nicht einfach nur ihre freie Zeit, sondern plant ein Projekt in Sachen Demenz.