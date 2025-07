Im Rahmen des Sommerschwimmfestes des SSV Lahr wurden auch in diesem Jahr wieder die Baden-Württembergischen Mastersmeisterschaften im Sprint-Vierkampf ausgetragen. Teilnehmer aus 14 Vereinen starteten hierbei in allen vier Lagen über die 50 Meter- Distanz.

Nasse Tücher müssenAbhilfe schaffen

Die Meisterschaften gingen bei prächtigem Sommerwetter über die Bühne. Allerdings war es dadurch dem heißen Wetter und der starken Sonneneinstrahlung geschuldet, dass die Edelstahl-Startblöcke kaum zu benutzen waren. Vom Ausrichter zur Verfügung gestellte nasse Tücher mussten da Abhilfe schaffen, um überhaupt starten zu können, ohne sich die Füße zu verbrennen.

Mit neun Teilnehmern, die allesamt auf das Podest schwammen, stellte der RWL das größte Kontingent, aus dem Kreis Hochrhein waren zudem vier Aktive von der SSG Weil am Rhein mit von der Partie.

Am Ende konnten sich die RWL-Starterinnen und Starter über fünf Titel in der Einzel- und zwei in der Staffelwertung freuen. Zudem gab’s obendrauf noch drei Vizemeisterschaften und einen Bronzeplatz.

Sprintmeister bei den Rot-Weißen wurden bei den Herren Max Fischer in der AK 20 (2368 Punkte), Geburtstagskind Ammon Pannach in der AK 25 (2961 Punkte), der auf dem Podest noch mit einem Ständchen gefeiert wurde, sowie dessen Vater Andreas Pannach in der AK 55 (1475 Punkte).

Fünf Titel für den RWLin der Einzelwertung

Bei den Damen siegten hier Anastasia Gvozdev (AK 20) mit 2597 Punkten und Natalie Schreiber (AK 25) mit 2430 Zählern. Jeweils den Silberrang erkämpften sich Kate Schmidt in der AK 40 (1553 Punkte), Silvia Kessen-Ponath in der AK 50 (2024 Punkte) und Claudia Pannach in der AK 55 mit 2533 Punkten. Max Mutthenhammer durfte sich bei seinem Wettkampfdebüt zudem noch über einen dritten Platz in der AK 40 (1644 Punkte) freuen.

In der Mixed-Staffel über 4x50 Meter Lagen in der Kategorie 80 bis 99 Jahre gewannen Anastasia Gvozdev, Max Fischer, Ammon Pannach und Natalie Schreiber in der Zeit von 2:05,94 Minuten. Das Quartett mit Max Mutthenhammer, Silvia Kessen-Ponath, Claudia und Andreas Pannach war in der AK 200 bis 239 Jahre in 2:24,56 Minuten erfolgreich.

Weiler Kohlmannauf dem Silberplatz

Aus Weiler Sicht konnte mit Nicolas Kohlmann einmal Silber in der AK 25 (1598 Punkte) für sich verbuchen. In derselben Altersklasse wurde Alexander Lutsch (1384 Punkte) Dritter, ebenso wie Leonardo Bartolini in der AK 20 (2174 Punkte) und Denise Eichin in der AK 25 der Damen (1539 Punkten)