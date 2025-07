Die diesjährige Sommer-Saison fand mit den Badischen Meisterschaften in Weinheim am vergangenen Wochenende ihren Abschluss.

Mit einer jungen Mannschaft von fünf Mädchen und sechs Jungs gelang es, bei 60 Starts in den Jahrgangswertungen mit sechsmal Gold, fünfmal Silber und sechsmal Bronze sowie zusätzlich in der offenen Klasse zweimal Silber und zweimal Gold trotz der tropischen Temperaturen ein erfolgreiches Wochenende für den RWL zu verbuchen.

Hinzu kam ein neuer Vereinsrekord über 100 Meter Brust von Marlon Mühlebach. Für die Finalläufe, die über die 100 Meter-Strecken der vier Lagen ausgetragen wurden, qualifizierte sich Caroline Dahlke über 100 Meter Freistil und Rücken sowie Marlon Mühlebach über 100 Meter Brust. Caroline belegte in den Finals einen vierten und fünften Platz, während Marlon über die Bruststrecke sogar Dritter wurde.

In der Jahrgangswertung sammelte Caroline Dahlke (2009) die meisten Medaillen. sie erreichte dreimal Gold über alle Rückenstrecken sowie die Silbermedaille über 100 Meter Freistil, Bronze über 50 Meter Schmetterling und 200 Meter Freistil.

Leopold Suffel (2013) erschwamm zwei Goldmedaillen über 50 und 100 Meter Brust, Silber über 200 Meter Brust und Bronze über 200 Meter Lagen. Finja Deklerk ( Jahrgang 2009) komplettierte über die 100 Meter Freistil ein Lörracher Zweier-Podest mit dem dritten Rang sowie einem zweiten Platz über die Mittelstrecke 400 Meter Freistil.

Für Clara Schulze ( Jahrgang 2012) war ihr dritter Platz über die 100 Meter Brust eine Premiere, da sie sonst eher auf die Langstrecke spezialisiert ist. Lenia Seifert (2010) wurde über die 200 Meter Brust ebenfalls starke Dritte. Leonhard Muttenhammer (2014) gewann bei seiner ersten Teilnahme an einer Badischen Meisterschaft über 50 Meter Rücken die Silbermedaille.

Eine besondere Leistung boten diesmal auch die Staffeln. Die Damenstaffel gewann die Jahrgangswertung über die 4x100 Meter Lagen (Dahlke, Seifert, Deklerk, Schulze) und wurde dort in der offenen Klasse nur von der SG Regio Freiburg geschlagen, aber dafür mit Silber belohnt. In der Freistilstaffel kam das Quartett mit Finja Deklerk, Caroline Dahlke, Lenia Seifert und Maelle Mößner auf den zweiten Platz in der Jahrgangswertung und auf den dritten Platz in der offenen Wertung.

Bei den Jungs hatte Lörrach die mit Abstand jüngste Mannschaft am Start, Fabian Deklerk (2015), Noah Deklerk (2013), Leopold Suffel (2013) und Leonhard Muttenhammer (2014) erhielten für ihren fünften und sechsten Platz im Jahrgang (8./9. Rang Offen) viel Applaus und Anerkennung von den doch deutlich größeren Schwimmern der anderen Mannschaften.