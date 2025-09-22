Schwimmen der Hunde: Erfolgreicher Abschluss mit 400 Pfoten in Grenzach-Wyhlen

Zum Saisonende luden die Bäderbetriebe wieder Hundebesitzer und ihre Vierbeiner ein, eine Runde im nassen Element zu drehen.
Mal abgesehen vom städtischen Haushalt sorgt das Grenzacher Freibad seit über 60 Jahren für viel Freude. Nach der Premiere im vergangenen Jahr durften am Samstag zum zweiten Mal nun auch Hunde offiziell in die beiden niedrigeren Becken steigen und sich austoben. 97 Vierbeiner und 150 Begleiter zählten Betriebsleiter Massimo Pinto und sein Team, damit ein Drittel mehr als 2024.