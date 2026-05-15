Schwimmen, BW-Meisterschaften: Lörracher im eigenen Jahrgang erfolgreich

Die Schwimmer von Rot-Weiß Lörrach haben an gleich zwei Standorten für Erfolge gesorgt.

FREIBURG/HEIDELBERG. Bei den Baden-Württembergischen Jahrgangsmeisterschaften in Freiburg und Heidelberg haben die Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Rot-Weiß Lörrach zahlreiche starke Platzierungen erzielt. Im Freiburger Westbad gingen die Jahrgänge 2013 bis 2018 an den Start. Besonders erfolgreich war Leonard Muttenhammer (Jahrgang 2014), der über 50 Meter Freistil in 29,82 Sekunden Platz vier belegte. Zudem erreichte er Rang zehn über 100 Meter Freistil und Platz acht über 50 Meter Rücken.

Einen gelungenen Einstand bei ihrem ersten überregionalen Wettkampf feierte Malou Muttenhammer (2017). Sie wurde Siebte über 50 Meter Freistil und Achte über 50 Meter Rücken. Starke Leistungen zeigte auch Leopold Suffel (Jg. 2013). Über 200 und 100 Meter Brust schwamm er jeweils in persönlicher Bestzeit auf Rang vier, über 50 Meter Brust wurde er Fünfter.

Fabian Deklerk (2015) überzeugte mit Starts über mehrere Freistilstrecken, Noah Deklerk (2013) stellte über 400 Meter Freistil eine neue persönliche Bestzeit auf.

Parallel kämpften die älteren Jahrgänge in Heidelberg um Medaillen. Dort sammelte der TSV RW Lörrach insgesamt acht Podestplätze. Erfolgreichster Lörracher war Yoann Mößner (2011) mit Gold über 50 Meter Rücken, Silber über 50 Meter Schmetterling und Bronze über 100 Meter Rücken.

Neuzugang Amelie Tesche gewann Silber über 50 Meter Brust sowie Bronze über 50 Meter Schmetterling. Lenia Seifert (2010) holte zweimal Bronze über die Bruststrecken, ebenso Henry Dodds mit Platz drei über 50 Meter Brust. Valentin Neumann (J2009) erreichte über 200 Meter Lagen Rang zehn. Diese starken Ergebnisse lassen für eine erfolgreiche Zukunft hoffen.