Schwimmen, BW-Meisterschaften: Lörracher im eigenen Jahrgang erfolgreich

Die Schwimmer von Rot-Weiß Lörrach haben an gleich zwei Standorten für Erfolge gesorgt.
FREIBURG/HEIDELBERG. Bei den Baden-Württembergischen Jahrgangsmeisterschaften in Freiburg und Heidelberg haben die Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Rot-Weiß Lörrach zahlreiche starke Platzierungen erzielt. Im Freiburger Westbad gingen die Jahrgänge 2013 bis 2018 an den Start. Besonders erfolgreich war Leonard Muttenhammer (Jahrgang 2014), der über 50 Meter Freistil in 29,82 Sekunden Platz vier belegte. Zudem erreichte er Rang zehn über 100 Meter Freistil und Platz acht über 50 Meter Rücken.