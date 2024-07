Ursula Stiefken hat die Geschäftsführung des Bäderbetriebs der Stadtwerke Freudenstadt übernommen. Seit dem 1. Juli führt sie die drei städtischen Bäder – das Panorama-Bad Freudenstadt, das Hallenbad Wittlensweiler und das Waldschwimmbad Kniebis, wie die Stadt mitteilt.

Ursprünglich aus Emmerich am Niederrhein stammend, führte sie ihre berufliche Laufbahn durchgehend weiter nach Süddeutschland. Nach ihrer Ausbildung zur Fachangestellten für Bäderbetriebe und ihrem Studium der Sportwissenschaften in Köln sammelte Stiefken langjährige Erfahrungen in verschiedenen Positionen in der Bäderbranche.

In den vergangenen 30 Jahren war die neue Geschäftsführerin insbesondere in den Bereichen Personalführung, Management und Leitung tätig. Zuletzt verantwortete Stiefken die Bäderleitung für die Stadtwerke Heilbronn, wo sie ein Hallenbad, ein Freizeitbad und drei Freibäder betreute.

Panorama-Bad hat überzeugt

Die attraktive Position und die ansprechenden Bäder hätten ihr Interesse an der Bewerbung in Freudenstadt geweckt, heißt es weiter in der Mitteilung. Stiefken wolle im süddeutschen Raum bleiben. „Besonders reizvoll ist es, wieder in alle Bereiche des Bades involviert zu sein“, wird Stiefken zitiert. Die Stadt Freudenstadt und das renommierte Panorama-Bad überzeugten sie letztlich, ihren beruflichen Weg hier fortzusetzen.

Für ihren schnellen Start bezog Stiefken zunächst eine Ferienwohnung und plant nun, ihren festen Wohnsitz nach Freudenstadt zu verlegen.