Schwimmbadfreunde Zell: Spende ermöglicht Sanierung
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Bei der Spendenübergabe (v. l.): Monika Hauschel, Marion Isele Petra Engler, Rebekka Kiefer und Sara Wetzel Foto: Wolfgang Grether

Spende des Vereins der Freunde des Zeller Freibads von 25.000 Euro ermöglicht Renovierung und Barrierefreiheit der Damentoilette im Freibad.

Froh, dankbar und bescheiden äußerte sich Bürgermeisterin Marion Isele zur Renovierung der Damentoilette im Zeller Freibad. Froh über die Fertigstellung der Sanitäreinrichtung mit der Erweiterung um einen barrierefreien Zugang, dazu dankbar über die Spende der Freunde des Zeller Freibades von 25.000 Euro. Bescheiden gibt sie die Verdienste um die Organisation an ihre Verwaltung und den Vorgänger im Bürgermeisteramt weiter. „Die Stadt kann sich solche Projekte nicht leisten“, bekennt die Rathauschefin.

 

Mit der Firma Dietsche hatte ein ortsansässiges Unternehmen das Rennen um den Auftrag gemacht.

Bei der Scheckübergabe im Freibad gab es ein großes Lob der Bürgermeisterin an den Verein der Freunde des Zeller Freibades um die Vorsitzende Petra Engler. Vorbildlich das damit verbundene bürgerschaftliche Engagement, in dessen Sog sich auch andere Vereine und Organisationen an Investitionen im Freibad beteiligten. Der knappe Kassenstand der Stadt lässt so manches nicht zu, was dafür Spender ausgleichen. Mit der neuerlichen Beteiligung haben die Freunde des Bades im Lauf der Jahre mehr als 120.000 Euro in das Bad gesteckt.

Über die Bereitstellung von Beiträgen der rund 220 Mitglieder, Spenden und Bewirtungen am Chilbi- und Adventsmarkt fördert der Verein Investitionen in das Bad, um so den Fortbestand zu sichern, wie die Vorsitzende Petra Engler bemerkte.

 