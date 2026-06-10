Schwimmbadfreunde Zell: Spende ermöglicht Sanierung

1 Bei der Spendenübergabe (v. l.): Monika Hauschel, Marion Isele Petra Engler, Rebekka Kiefer und Sara Wetzel Foto: Wolfgang Grether Spende des Vereins der Freunde des Zeller Freibads von 25.000 Euro ermöglicht Renovierung und Barrierefreiheit der Damentoilette im Freibad.







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Froh, dankbar und bescheiden äußerte sich Bürgermeisterin Marion Isele zur Renovierung der Damentoilette im Zeller Freibad. Froh über die Fertigstellung der Sanitäreinrichtung mit der Erweiterung um einen barrierefreien Zugang, dazu dankbar über die Spende der Freunde des Zeller Freibades von 25.000 Euro. Bescheiden gibt sie die Verdienste um die Organisation an ihre Verwaltung und den Vorgänger im Bürgermeisteramt weiter. „Die Stadt kann sich solche Projekte nicht leisten“, bekennt die Rathauschefin.