Schwimmbad Schweigmatt: Die Zahl der Mitglieder hat sich auf 880 vervierfacht

Eine positive Bilanz wurde bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Fördervereins Schwimmbad Schweigmatt nach der ersten Saison gezogen.
Nahezu 80 Mitglieder fanden dazu den Weg in die Festhalle Raitbach. Kleinere Reparaturen und Instandsetzungen konnten erfolgen, der „große Wurf“ zur Sanierung konnte (noch) nicht geleistet werden. Nach rund 18 Monaten Betrieb gibt es stolze 880 Mitglieder, berichtete Vorstand Alexander Simon. Die Mitglieder unterteilen sich in verschiedene Gruppierungen der Vereinsmitgliedschaft, in Fördermitglieder, ermäßigte Mitgliedschaften oder ordentliche Mitglieder. Sämtliche Gruppierungen erlauben eine unterschiedliche Anzahl von Eintritten ins Schwimmbad. Der Vorsitzende Alexander Simon freute sich und sagte: „Wir konnten die Anzahl der Mitgliedschaften von 220 vor dem Betrieb des Fördervereins erheblich steigern. Veranstaltungen waren eine Poolparty, zwei Kindstaufen, zwei Gottesdienste, Aquagymnastik und ein Oldtimertreffen, bei welchem der Erlös dem Förderverein gespendet wurde. Es hätten sich stets genügend Ehrenamtliche gefunden, die den Schwimmbadbetrieb am Laufen hielten.