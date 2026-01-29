Schwimmbad in Steinen: Ihr Einsatz hält das Freibad am Leben

Der Förderverein für das Schwimmbad Steinen will auch dieses Jahr eine Spendenaktion veranstalten.

Der Förderverein Schwimmbad Steinen hat einen neuen Vorsitzenden: Nach dem Ausscheiden von Robert Bock aus zeitlichen Gründen rückte sein bisheriger Stellvertreter Patrick Byrne an die Spitze. Neuer zweiter Vorsitzender ist Rolf Wacker, der bisher im Verein schon sehr engagiert war. Obwohl er in den Sommermonaten lange Zeit abwesend ist, erklärte er sich bereit, dieses Vorstandsamt zu übernehmen. Trotz vielfacher Nachfragen fanden sich bei der gut besuchten Mitgliederversammlung ansonsten keine Interessenten für den ersten oder zweiten Vorsitz.

Rückblick: Zunächst hatte Byrne in der Versammlung das Freibadjahr 2025 Revue passieren lassen. Ein Höhepunkt war die erfolgreiche Spendenaktion zur Rettung des Schwimmbads gleich zu Beginn des Jahres. 60 000 Euro konnten im Februar an Bürgermeister Gunther Braun übergeben werden. Dies sei ein wichtiges Signal gewesen, dass die Bürgerschaft wie auch große Teile des Gemeinderats hinter dem Freibad stehe, betonte der Bürgermeister bei der Versammlung. Auch hob er hervor, dass das Bad eine der wenigen Einrichtungen sei, die man den Einwohnern vor Ort zur Freizeitgestaltung zu bieten habe.

Nicht zuletzt dank einer umfangreichen Putzaktion des Fördervereins Anfang Mai konnte das Freibad am 8. Juni eröffnet werden, musste jedoch bereits am 30. Juni für einen Monat schließen, da eine einwandfreie Wasserqualität nicht gewährleistet werden konnte. Vor dem Hintergrund der Spendenaktion und der heißen Tage im Juli eine äußerst ungünstige Entwicklung, wie Byrne hervorhob. Immerhin: Nach der Wiedereröffnung am 29. Juli konnte noch bis zum 30. September gebadet werden.

Das Freibad in Steinen ist bei den Besuchern beliebt. Foto: zVg/Erwin Köpfer

Ganz besonders bedankte sich der neugewählte Vorsitzende bei Monika Schneider, deren Aqua-Fitness-Kurse ausgesprochen gut ankommen. Durch Vereinsmitglieder und Taucher konnten zudem Abdichtungsmaßnahmen vorgenommen werden. Und Anfang August veranstaltete der Verein ein Picknick am Pool.

Finanzen: Über das Jahr 2025 hinweg ist der Kontostand des Vereins von 47 300 auf 12 150 Euro geschrumpft. Immer noch ordentlich, wie Kassiererin Sieglinde Lehmann befand. Sie kündigte an, dass der Verein auch in diesem Jahr wieder eine Spendenaktion durchführen will. Allerdings soll diese nicht mehr über „GoFundMe“ laufen. Der Verein hatte nicht mit den Gebühren gerechnet.

Ausblick: Im laufenden Jahr will der Förderverein zunächst mit einen Fasnachtsstand ein wenig Geld einnehmen. Mit einer Putzaktion soll das Freibad für die Saison vorbereitet werden. An Veranstaltungen sind ein Schwimmbad- und ein Sportfest sowie die Aktion „Picknick und Musik am Pool“ vorgesehen. Mit einem Hundebadetag wird die Saison beendet.

Antrag auf Förderung: Seit Jahren hofft die Gemeinde Steinen mit ihren Anträgen auf Förderung einer umfassenden Freibadsanierung berücksichtigt zu werden. Ein solcher Antrag wird auch in diesem Jahr wieder gestellt. Bis dahin wird der Betrieb weiter mit den notwendigen Reparaturen aufrechterhalten. Byrne und Bürgermeister Gunther Braun berichteten von einem derzeit guten Zustand. Die Gemeinde, sagte Braun, wolle sich in Zukunft nicht mehr darauf verlassen, dass sich die Betreiber an alle Vorschriften halten. Aufgrund schlechter Erfahrungen will die Verwaltung das Geschehen besser im Auge behalten. Die bisherigen Kioskbetreiber waren am Abend anwesend und wollen weitermachen. Ein Betreiber wird derzeit noch gesucht. Es gebe Interessenten, versicherte Braun.

Nun geht es noch um die rechtzeitige Reparatur des Kinderplanschbeckens, das der Bürgermeister für ein zentrales Element der Einrichtung hält. Bemängelt wurde die oftmals geringe Wassertemperatur, gerade auch im Kinderbecken. Wenn demnächst kein Wasser mehr verloren gehe, müsse seltener zwölf Grad kaltes Frischwasser eingeleitet werden, zeigte sich Braun optimistisch. Ralf Wacker schlug das Leiten durch lange schwarze Schläuche als Sofortmaßnahme vor, war sich jedoch nicht sicher, ob diese einfache Methode noch zulässig ist. Die Auflagen zum Betreiben eines Freibads sind hoch. Auch das wurde bei der Versammlung deutlich.

Weitere Informationen zu den Aktivitäten des Fördervereins und dem Schwimmbad in Steinen gibt es im Internet unter www.freibad-steinen.de.