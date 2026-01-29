Schwimmbad in Steinen: Ihr Einsatz hält das Freibad am Leben

Der Förderverein für das Schwimmbad Steinen will auch dieses Jahr eine Spendenaktion veranstalten.
Der Förderverein Schwimmbad Steinen hat einen neuen Vorsitzenden: Nach dem Ausscheiden von Robert Bock aus zeitlichen Gründen rückte sein bisheriger Stellvertreter Patrick Byrne an die Spitze. Neuer zweiter Vorsitzender ist Rolf Wacker, der bisher im Verein schon sehr engagiert war. Obwohl er in den Sommermonaten lange Zeit abwesend ist, erklärte er sich bereit, dieses Vorstandsamt zu übernehmen. Trotz vielfacher Nachfragen fanden sich bei der gut besuchten Mitgliederversammlung ansonsten keine Interessenten für den ersten oder zweiten Vorsitz.