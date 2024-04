Ein Leser meldet sich bestürzt in unserer Redaktion: Während seines Besuchs im „Aquasol“ in Rottweil habe er erlebt, dass Deckenteile heruntergestürzt seien. Was wäre passiert, wenn ein Badegast getroffen worden wäre? Wir fragen zu dem Vorfall beim Betreiber ENRW nach.