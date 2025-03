Schwimmbad in Hubertshofen: Grischa Fuhrmann übernimmt Pflegekoordination

1 Grischa Fuhrmann (links) pflegt für den Hubertshofener Schwimmbad-Förderverein künftig die Grünanlagen, rechts der Vorsitzende Jochen Baur. Foto: Lutz Rademacher

Änderung der Beckenbeschichtung stellt den Hubertshofener Schwimmbad-Förderverein vor neue Herausforderungen.









Seit vielen Jahren sucht der Hubertshofener Schwimmbad-Förderverein nach einem Beisitzer für die Grünanlagen, der sich um die Koordination der Pflege der Badaußenanlagen kümmert. Dieser Posten konnte nun mit Grischa Fuhrmann besetzt werden. Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden in der Mitgliederversammlung die zweite Vorsitzende Carolin Zander und Schriftführerin Stefanie Preis, die gleichzeitig die örtliche Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) vertritt. In der vergangenen Saison 2024 sind in dem kleinen Bad vom 29. Juni bis zum 8. September genau 4734 Besucher begrüßt worden, 15 Prozent mehr als 2023, wie der Vorsitzende Jochen Baur stolz berichtete. Ein Ergebnis, das nur 2022 während der Parkschwimmbad-Schließung in Donaueschingen übertroffen wurde. Die Badeaufsicht wurde wieder komplett von der DLRG-Ortsgruppe geleistet.