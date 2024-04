Nachdem der Bauhof der Stadt die verbliebenen Kacheln an der Kinderbecken-Überlaufrinne sauber entfernt hatte, wurden letzte Woche die Kachel-Untergrund-Reste des Kinderbeckens mit 2000 bar Wasserdruck von einer Spezialfirma sauber entfernt, teilt der Verein Bregtalbad mit.

Nächste Woche soll es dann sauber verputzt werden, damit es vorbereitet ist zum Verlegen der neuen Beckenfolie, die am Beckenrand an Blechen mit Spezialbeschichtung sauber verschweißt wird.

Lesen Sie auch

Beim Umbau der Schwimmbadtechnik habe es nach dem erfolgreichen Einbau der großen Rohrleitungen für den neuen Filter leider eine Verzögerung gegeben – es habe eine unerwartetes Abstimmungsproblem zwischen der Firma zur Installation der Rohr- und Filtertechnik, und der von ihr beauftragten Elektro/SPS-Installationsfirma gegeben.

Freiwillige Helfer gesucht

Anfang der Woche wird ein SPS-Spezialist für die Abschlussarbeiten aber erwartet, der geplante Eröffnungstermin musste leider auf 9. Juni verschoben werden. Am 10. Mai soll der Außenbereich der Baustelle schon weitgehend aufgeräumt sein, und der Verein Bregtalbad bittet dann möglichst viele freiwillige Helfer zum „Auswinterungs-Putz“ ins Freibad: Freitag, 10. Mai, ab 14 Uhr und Samstag, 11. Mai, ab 8 Uhr – für gute Verpflegung wird gesorgt. Auch Nicht-Vereinsmitglieder und stundenweise Helfer sind willkommen.

Unsere Empfehlung für Sie Bregtalbad in Furtwangen Nicht nur Filtertechnik wird auf neuesten Stand gebracht Die aktuelle Winterpause wird genutzt, um die Technik des Furtwanger Bregtalbads umfassend zu modernisieren.

Saisonkarten-Gutscheine für 2024 kann man zu den Preisen der letzten Saison bereits jetzt bei Schuh- und Sport Klausmann erwerben – es gibt dort auch drei Euro Verzehrgutscheine für den Kiosk 2024, die sich gut für kleinere Geschenke eignen. Am 10. Mai ab 14 Uhr und 11. Mai ab 11 Uhr kann man am Kiosk des Schwimmbads die Saisonkarten-Gutscheine dann auch in persönliche Saisonkarten eintauschen, mit denen dann wie in den Vorjahren auch die Freibäder der umliegenden Orte benutzt werden können (Vöhrenbach, Schönwald, St. Georgen Klosterweiher). Bei Familienkarten bekommt jedes Familienmitglied eine persönliche Saisonkarte.