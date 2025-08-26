Die neu gegründete „IG Sport-und Familienbad Schopfheim“ fordert Stadt und Gemeinderat zum Aussetzen des einschlägigen Grundsatzbeschlusses auf.
Von wegen stilles Wasser: Die Naturbad-Pläne der Stadt schlagen noch immer hohe Wellen. Gut zwei Wochen nach dem einschlägigen Grundsatzbeschluss des Gemeinderats formiert sich der Widerstand in Gestalt einer „IG Sport- und Familienbad Schopfheim (SFBS)“, die sich jetzt mit der klaren Forderung zu Wort meldet, den „einseitigen“ Beschluss des Stadtparlaments entweder auszusetzen oder komplett zurückzunehmen.