Schwimmbad auf Rädern in Starzach: Kinder sollen so schnell wie möglich schwimmen lernen

Der Container mit dem Mini-Bad ist unterhalb der Grundschule auf dem Parkplatz abgestellt. Bis Februar kommenden Jahres wird er dort stehen bleiben. Bei dem Schwimmmobil handelt es sich um ein vom Land Baden-Württemberg bezuschusstes Projekt der Josef-Wund-Stiftung in Stuttgart. In Baden-Württemberg seien derzeit drei dieser Schwimmbäder auf Rädern unterwegs, ein viertes werde Anfang kommenden Jahres dazukommen, teilte der Projektmanager der Wundine-Schwimmakademie, Andreas Schaffer, bei einem Pressegespräch vor Ort mit. Projektpartner ist die Deutsche Kinderschwimmakademie. Auch die Universität Tübingen ist mitbeteiligt. Sie werde wissenschaftlich das Projekt in Starzach begleiten.