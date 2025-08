Schwimm-WM in Singapur: Kann es noch nicht ganz fassen: WM-Silber für Schwarz

Stuttgarter Kickers in Fulda Liveticker: Gelingt den Blauen ein Auswärtssieg zum Saisonauftakt?

Die Stuttgarter Kickers starten in die neue Saison. Am heutigen Sonntag treten die Blauen bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz an. Wir tickern die Partie ab 14 Uhr live.