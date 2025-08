Schwimm-WM in Singapur: Erleichterte Gose schwimmt ins WM-Finale: Befreit rangehen

Schwimm-WM in Singapur

Singapur - Isabel Gose war sichtlich erleichtert. Der souveräne Einzug ins Finale über 800 Meter Freistil ließ die 23-Jährige lächeln. "Ich will da jetzt einfach befreit rangehen", sagte Gose in den Katakomben der WM-Schwimmhalle von Singapur. Am Samstag hat sie die Chance, ihre emotionale Südostasien-Reise inklusive Hochgefühlen nach Freiwasser-Gold und Ärger über ein Vorlauf-Aus mit einer Medaille im Becken zu krönen.