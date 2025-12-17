Schwimm-Club Villingen: Kleine Schwimmer, große Bühne und erste Erfolge

Talente glänzen im Wasser

Erfolgreich waren unter anderem Lorenzo Grilliat, David Balan, Noel Negyesi und Ella Leitermann, die die 4 x 25-Meter-Kraulbeine-Staffel für sich entschieden. Ella gewann zudem 25 Meter Freistil und Rücken, Noel siegte über 25 m Brust. Anna-Lena Fesenmeier (2019) und Philipp Doering (2019) gewannen ihre Rennen. Weitere Talente mit Luka Kuhar, Luna-Mare Grzan und Tom Rau, die alle fünf Starts erfolgreich absolvierten, zeigten ihr Können. Luka Djordjevic (2015) und Sophia Schwierz (2017) sicherten sich je drei erste Plätze. Alisa Pavlenko (2014), Iwan Haller (2015), Manuel Schleker (2017), Clark Zipei Yang und Marie Mati (2016) holten weitere Goldmedaillen. Auch die 4 x 50-Meter-Lagenstaffel mit Manuel Schleker, Tom Rau, Luka Djordjevic und Oliver Doering war nicht zu schlagen.