Schwimm-Club Villingen: Kleine Schwimmer, große Bühne und erste Erfolge

Beim Weihnachtsschwimmen des Schwimm-Clubs Villingen gingen über 200 Nachwuchsschwimmer an den Start. Für viele der Jüngsten war es der erste Wettkampf.
Der Schwimm-Club Villingen (SCV) veranstaltete sein traditionelles Weihnachtsschwimmen, das auch der Talentsichtung dient. Für einige der gerade einmal Sechs- und Siebenjährigen war es der erste Wettkampf – entsprechend groß war die Aufregung bei Kindern, Trainern und Eltern. Über 200 Nachwuchsschwimmer aus neun Vereinen starteten auf 25-, 50- und 100-Meter-Strecken, ältere Jahrgänge der „zweiten Garde“ erhielten extra eine Chance auf das Treppchen.