Schwimm-Club Villingen: Kleine Schwimmer, große Bühne und erste Erfolge
Luka Kuhar war einer von drei Fünffachgewinnern aus den Reihen des Gastgebers. Foto: Kuhar

Beim Weihnachtsschwimmen des Schwimm-Clubs Villingen gingen über 200 Nachwuchsschwimmer an den Start. Für viele der Jüngsten war es der erste Wettkampf.

Der Schwimm-Club Villingen (SCV) veranstaltete sein traditionelles Weihnachtsschwimmen, das auch der Talentsichtung dient. Für einige der gerade einmal Sechs- und Siebenjährigen war es der erste Wettkampf – entsprechend groß war die Aufregung bei Kindern, Trainern und Eltern. Über 200 Nachwuchsschwimmer aus neun Vereinen starteten auf 25-, 50- und 100-Meter-Strecken, ältere Jahrgänge der „zweiten Garde“ erhielten extra eine Chance auf das Treppchen.

 

Talente glänzen im Wasser

Erfolgreich waren unter anderem Lorenzo Grilliat, David Balan, Noel Negyesi und Ella Leitermann, die die 4 x 25-Meter-Kraulbeine-Staffel für sich entschieden. Ella gewann zudem 25 Meter Freistil und Rücken, Noel siegte über 25 m Brust. Anna-Lena Fesenmeier (2019) und Philipp Doering (2019) gewannen ihre Rennen. Weitere Talente mit Luka Kuhar, Luna-Mare Grzan und Tom Rau, die alle fünf Starts erfolgreich absolvierten, zeigten ihr Können. Luka Djordjevic (2015) und Sophia Schwierz (2017) sicherten sich je drei erste Plätze. Alisa Pavlenko (2014), Iwan Haller (2015), Manuel Schleker (2017), Clark Zipei Yang und Marie Mati (2016) holten weitere Goldmedaillen. Auch die 4 x 50-Meter-Lagenstaffel mit Manuel Schleker, Tom Rau, Luka Djordjevic und Oliver Doering war nicht zu schlagen.

Im Vordergrund standen jedoch nicht nur die Siege, sondern vor allem die ersten Erfahrungen der Kinder gegen die gleichaltrige Konkurrenz und die Stoppuhr.

 