Es ist eine seiner bisher wichtigsten Auslandsreisen, aber auch eine der schwierigsten. In Jerusalem betont der Kanzler die unverbrüchliche Solidarität mit Israel, spricht aber auch die Probleme an.
Jerusalem - Zum Auftakt seines ersten Israel-Besuchs als Bundeskanzler hat Friedrich Merz die besondere Verantwortung Deutschlands für das Existenzrecht des jüdischen Staats bekräftigt. "Wir werden immer an der Seite dieses Landes stehen", sagte er bei einem Treffen mit dem israelischen Staatspräsidenten Izchak Herzog in Jerusalem. "Ich weiß um die Verpflichtung, die jeder Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland in diesem Land hat."