„Schwierige Zeit“ für Handballerin: Albstädterin Lena Degenhardt ist beim neuen Club angekommen

Nach der Insolvenz des HB Ludwigsburg wechselte die Albstädterin Lena Degenhardt innerhalb der Bundesliga. In einem Radiointerview sprach sie über diese schwierige Zeit.
Es war in der Handball-Sommerpause die Nachricht schlechthin: Die HB Ludwigsburg, im deutschen Frauen-Handball das Non-Plus-Ultra, ist insolvent. Nach Wochen der Ungewissheit, in denen verschiedene Szenarien diskutiert wurden, stand dann fest: Die Mannschaft, immerhin deutscher Meister und Pokalsieger 2025, zieht sich aus der Bundesliga zurück und steht schon vor dem ersten Spiel als Absteiger fest.