Nach der Rettung des ersten Goldsuchers wollen Spezialisten ihre riskante Mission in einer Höhle in Laos fortsetzen. Vier Überlebende sitzen noch immer tief im Berg fest. Die Vorbereitungen laufen.
Vientiane - Nach der erfolgreichen Rettung des ersten eingeschlossenen Goldsuchers in Laos soll die Bergungsaktion in der überfluteten Höhle bald fortgesetzt werden. Die übrigen vier Überlebenden befinden sich weiterhin mehrere Hundert Meter vom Höhleneingang entfernt. Die Rettungsteams hatten die Evakuierung am Freitagabend nach der Bergung des ersten Mannes zunächst unterbrochen, um das weitere Vorgehen zu prüfen.