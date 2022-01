1 Auch an den Villinger St. Ursula-Schulen ist Lehrermangel ein Problem. Foto: Neß

Die Personallage an Schulen ist nach wie vor angespannt. Quereinsteiger und pensionierte Lehrkräfte müssen den Mangel ausgleichen.















Villingen-Schwenningen - Das Thema Lehrermangel an Schulen ist ein Dauerbrenner. Schon seit Jahren muss ein Großteil der doppelstädtischen Schulen das Fehlen von Lehrkräften beklagen. Nicht nur die Schulen, auch der Gesamtelternbeirat städtischer Schulen (GEB) ist frustriert über die andauernde Problematik. Dieser wendet sich sogar in einem offenen Brief an das Kultusministerium.