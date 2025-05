Schwierige Nachfolgersuche: Ehrenamtlicher Ortsvorsteher für Waldmössingen?

In der Stadtverwaltung Schramberg gibt es Überlegungen, ob man auch in Waldmössingen wie in Tennenbronn einen ehrenamtlichen Ortsvorsteher einsetzen könnte.

Das hat Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr im Ausschuss für Umwelt und Technik berichtet. Das Thema angestoßen im Ausschuss Umwelt und Technik (AUT) hatte Stadträtin Susanne Andreae (SPD/Buntspecht): Weil die Stellenanzeige für das Amt eines Ortsvorstehers auf der Webseite der Stadt nicht mehr aufrufbar war, fragte sie, ob die Stadt schon einen Nachfolger für Reiner Ullrich gefunden habe.

Obwohl man schon seit Monaten suche, aber sich bis jetzt niemand beworben habe, überlege man nun, so Eisenlohr in ihrer Antwort, ob es nicht denkbar wäre, wie in Tennenbronn einen ehrenamtlichen Ortsvorsteher einzusetzen.

Lesen Sie auch

Im Oktober letzten Jahres war von solchen Überlegungen noch keine Rede gewesen. Damals hatte der Gemeinderat auf einer gemeinsamen Sitzung mit den Ortschaftsräten von Waldmössingen und Tennenbronn einstimmig beschlossen, die Stelle des Ortsvorstehers von Waldmössingen weiterhin mit einem hauptamtlichen Beamten der Stadt Schramberg bei einem Beschäftigungsumfang von 70 Prozent bestehen zu lassen und so auszuschreiben. Davor hatte auch der Ortschaftsrat Waldmössingen einstimmig einen gleichlautenden Empfehlungsbeschluss gefasst.

Geschäftsführende Ausübung des Amts

Der derzeitige Ortsvorsteher von Waldmössingen, Reiner Ullrich, hatte in der Sitzung des Ortschaftsrats im September 2024 erklärt, nicht wieder für das Amt des Ortsvorstehers zur Verfügung zu stehen. Die Entscheidung begründete er damit, dass er im August 2026 das 63. Lebensjahr erreichen und dann aus dem Dienst der Stadt ausscheiden werde. Er wolle sich mehr um seine Familie und seine Gesundheit kümmern. Da der Ortsvorsteher für fünf Jahre gewählt wird, würde er nicht für die volle Amtsperiode zur Verfügung stehen können. „Ich sehe es als problematisch an, wenn ich auf fünf Jahre gewählt, aber nur für maximal 20 Monate Dienst leisten werde“, hatte sich Ullrich damals im Ortschaftsrat dazu geäußert. Bis zur Bestellung oder Wahl eines neuen Ortsvorstehers übt Ullrich die Funktion des Ortsvorstehers weiter geschäftsführend aus, allerdings längsten bis August 2026, wenn er in den Ruhestand geht.