Schwierige Haushaltslage: Haiterbach steht mit dem Rücken zur Wand

Gemeinderat Rohrdorf Noch-Bürgermeister Flik findet deutliche Worte

Es gab großen Diskussionsbedarf, doch der Haushaltsentwurf in Rohrdorf steht nun. Mit den Vorgaben von Bund und Land zeigte sich der Gemeinderat dennoch sehr unzufrieden. In seiner letzten Sitzung als Bürgermeister richtete Joachim Flik deutliche Worte an die Politik.