Schwierige Frage in Haigerloch

Der Herbst ist da und der Haigerlocher Christkindlesmarkt ist nicht mehr weit. Wie sieht es damit aus? Findet er statt oder fällt er wie im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie aus?















Haigerloch - Markus Gauss (Freie Wähler) stellte diese Frage der Stadtverwaltung am Ende der Gemeinderatsitzung am vergangenen Dienstag. Wohl nicht ganz ohne Hintergedanken: Gauss ist bekanntlich Teil der "Theben Christmas Singers". Und die treten immer am Samstagabend auf der Bühne vor dem Marktplatzbrunnen vor großem Publikum auf und singen weihnachtliche Lieder.

Bürgermeister Heinrich Götz konnte ihm dazu keine abschließende Antwort geben. Auch er kann natürlich nicht vorhersehen, wie sich das Pandemie-Geschehen und die damit verbundenen Einschränkungen entwickeln und ob die Corona-Verordnungen des Landes im Dezember so bleiben wie sie sind, sich weiter lockern oder im schlimmsten Fall verschärfen. "Wir sind am Denken und Planen", so der Bürgermeister, "Wir waren erst euphorisch, wurden dann aber leicht depressiv", ist er jedoch eher pessimistisch.

Security an mindestens drei Eingangspunkten

Aufgrund der topografischen Lage könne man einen Weihnachtsmarkt in Haigerloch nicht so auseinanderziehen, wie das möglicherweise in Tübingen der Fall ist, wo sich ein Marktgeschehen auf die ganze Altstadt verteilen lasse.

Außerdem werde man wohl nicht darum herum kommen, an mindestens drei Eingangspunkten zum Markt Security-Leute zu postieren, welche die Einhaltung der 3G-Regeln (Geimpft, Genesen, Getestet) kontrollieren. Nur für die Security würden nach Götz‘ Schätzungen auf die Stadt zusätzliche Kosten in Höhe von 5000 Euro zukommen.

Endgültig in die Tonne treten will der Haigerlocher Bürgermeister den Christkindlesmarkt – er ist der älteste im Zollernalbkreis – zum jetzigen Zeitpunkt aber auch noch nicht. Er werde die Situation weiter mit Ramona Eger vom für die Marktorganisation zuständigen städtischen Kultur- und Tourismusbüro beobachten und besprechen, erklärte Heinrich Götz im Gemeinderat.