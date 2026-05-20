Schwierige finanzielle Situation: Was in Alpirsbach nun teurer wird

Unternehmen, Betriebe und private Haushalte leiden derzeit, weiß die Stadtverwaltung, doch um die städtischen Finanzen zu stabilisieren, sollen nun alle ihren Beitrag leisten.
Die Stadt Alpirsbach hat im Frühjahr eine Haushaltskonsolidierungskommission einberufen mit dem Ziel, dass Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam Wege zur nachhaltigen Stabilisierung der städtischen Finanzen erarbeiten. Nach den ersten Sitzungen liegen nun Ergebnisse vor, die in der Gemeinderatssitzung am Dienstag beschlossen wurden. Das geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung des Gemeinderats und der Stadt Alpirsbach hervor.