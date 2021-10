1 Nach einem Gespräch mit der Polizei zeigten sich die Frauen einsichtig (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Zwei betrunkene Frauen haben am Samstagabend einen mobilen Blitzer als Sitzgelegenheit benutzt. Anwohner meldeten der Polizei, die beiden Frauen würden auf dem Blitzer „chillen“.















Schwetzingen - Zwei betrunkene Frauen haben in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) einen mobilen Blitzer als Sitzgelegenheit benutzt. Anwohner meldeten der Polizei am späten Samstagabend, dass die Frauen auf dem Blitzer „chillten“, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Die beiden 21-Jährigen zeigten sich nach einem Gespräch mit den Beamten einsichtig und gingen nach Hause. Ein Schaden entstand nicht.