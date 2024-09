Schwerverletzter in Ebhausen

1 In Ebhausen gab es einen Unfall. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Freitag ist ein Radfahrer in Ebhausen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer wechselte beim Überholen zu früh zurück auf die rechte Spur.









Link kopiert



Ein Radfahrer wurde am Freitagabend in Ebhausen von einem Auto an eine Mauer geschoben und dabei schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.