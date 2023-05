Die Jahres-Feuerwehrübung der Abteilung Altheim in Kooperation mit Einsatzpartnern aus Grünmettstetten war am Samstag von einem schweren Unfall überschattet.

Die Übung begann wie hunderte vor ihr. Erst durften die Jugendwehren beider Orte den interessierten Zuschauern zeigen, was sie schon alles gelernt haben.

Wie später ihre Kameraden aus den beiden aktiven Abteilungen, mussten die Jugendlichen in der Werkstatt von Siegfried Baumgärtner einen Brand bekämpfen, der bei Schweißarbeiten ausgebrochen war, so das Übungsszenario.

Jugend arbeitet routiniert

Fast schon routiniert erfolgten die einzelnen Schritte der Brandbekämpfung bis hin zur Kühlung der brennbaren Flüssigkeiten, die die Nachwuchs-Teams aus der Werkstatt ins Freie geschafft hatten. Bereits 15 Minuten nach ihrem Anrücken konnten sie „Brand aus“ vermelden.

Bei der Übung der beiden aktiven Abteilungen wurde das Übungsszenario noch etwas erweitert. Für sie galt es zudem, einige Verletzte aus der brennenden und völlig verrauchten Werkstatt zu retten. Auch dieser Übungsteil lief ab wie immer.

Diese Szene zählt noch zur Probe: Ein Verletzter wird aus dem qualmenden Gebäude gerettet: Foto: Morlok

Zuerst läuft alles wie immer

Wilhelm Becht kommandierte die Altheimer Truppe bei seiner letzten Übung als aktiver Einsatzleiter mit der Erfahrung vieler Jahre und sprach die einzelnen Schritte des Einsatzes mit seinem Grünmettstetter Kollegen Friedrich Wein immer wieder exakt ab.

So saß wieder einmal jeder Handgriff und jeder Handlungsstrang wurde mit der Routine, die die Teams durch viele Übungen erlangt haben, abgearbeitet.

Brandbekämpfung startet

Während die Atemschutz-Teams (immer zwei Mann) mit ihrer schweren Ausrüstung zum Brandherd vordrangen und die Verletzen retteten und den Brand im Inneren der Werkstatt bekämpften, bauten im Außenbereich die anderen Gruppen die Wasserversorgung auf und sorgten so dafür, dass der Brand nicht auf die nahe Wohnbebauung übersprang und zudem, dass das Gaslager gekühlt wurde. Eben eine Übung wie jede andere, die unter den Augen lokaler Polit-Prominenz und hochrangigen Feuerwehr-Leuten abgehalten wurde.

Eines der Fahrzeuge Foto: Morlok

Hektik bricht aus

Doch dann wurde es gegen Übungsende auf einmal hektisch. Vermutlich beim Abstieg in eine Montagegrube blieb ein Atemschutzträger aufgrund der erheblichen Sichtbehinderungen in der verrauchten Werkstatt an einer Leitersprosse hängen und stürzte in die rund zwei Meter tiefe Grube. Dabei verletzte er sich so schwer, dass erste Rettungsmaßnahmen über den Notarzt des Malteser Hilfsdienstes eingeleitet wurden. Im Rettungswagen des Hilfsdienstes wurde der Verunglückte dann Erstversorgt und stabilisiert. Zum weiteren Transport in eine Klink wurde der Rettungshubschrauber angefordert.

Auch den Jugendlichen, die an der Übung teilnahmen, wurde vor Augen geführt, wie schnell sich eine Situation ins Gefährliche wenden kann. Foto: Morlok

Polizei kommt dazu

Das DRK war wegen der Übung bereits vor Ort, die Polizei kam hinzu und unter den Augen von Bürgermeister Ralph Zimmermann und Stadtkommandant Markus Schlagregen wurde der Verletzte dann abtransportiert.

Die Betroffenheit über diesen Unfall war den offensichtlich geschockten Mitgliedern der Rettungstrupps deutlich anzumerken. Dieses Unglück führte ihnen deutlich vor Augen, wie gefährlich ihr ehrenamtlicher Einsatz ist. Jedem von ihnen kann bei jedem Einsatz das Gleiche passieren, und selbst bei einer relativ einfachen Übung kann es zu solch schwerwiegenden Verletzungen kommen wie am Samstagabend.

Die Gefahr ist immer da

Die Gefahr, verletzt zu werden, ist immer da. Ein Umstand, denn die Freiwilligen aus allen Blaulicht-Einheiten zum Schutz der Bevölkerung auf sich nehmen. Ein Dienst, den man ihnen nicht hoch genug anrechnen kann.