1 Den Opel-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Schwer verletzt worden ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag ein 55-jähriger Opel-Fahrer auf der Kreisstraße 4775 bei Dornstetten.















Dornstetten - Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 44-jähriger Opel-Fahrer auf die Kreisstraße 4775 von Dornstetten-Hallwangen in Richtung Seewald-Erzgrube, heißt es in der Polizeimeldung. Hinter ihm fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Opel in die gleiche Fahrtrichtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei beabsichtigte der vorausfahrende 44-Jährige sein Fahrzeug auf Höhe einer Parkbucht zu wenden und bremste ab.

Als der Fahrer begann, sein Fahrzeug nach links zu lenken, setzte zeitgleich der 55-Jährige an, den vor ihm fahrenden Opel zu überholen.

Beim Zusammenstoß kam der 55-Jährige von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Vorderrad des 44-Jährigen wurde abgerissen und kam im rechten Grünstreifen zum Stehen.

Kein Führerschein und 0,9 Promille im Blut

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 55-Jährige wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Schwerverletzten stellten die unfallaufnehmenden Beamten der Verkehrsdienstaußenstelle Freudenstadt fest, dass der 55-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im weiteren Verlauf ergab ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholvortest einen Wert von etwa 0,9 Promille. Daraufhin wurde bei ihm zur Beweissicherung eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt.

Durch den Unfall entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von insgesamt rund 27.000 Euro. Den 55-Jährige Opel-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige.