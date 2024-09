Schwertransporte im Raum Freudenstadt: An diesen Tagen sind die Teile für den Windpark auf den Straßen unterwegs

1 Der Transport der Bauteile ist ein aufwendiges Unterfangen. (Symbolbild) Foto: © Andreas Gruhl - stock.adobe.com/Andreas Gruhl

In der Nacht zum Mittwoch rollen die ersten Turmteile für den Windpark in Grömbach an. Die Schwertransporte sollen mehrere Nächte hintereinander für rund sieben Stunden auf den Straßen unterwegs sein.









Hindernisse sind beseitigt, Kurven verbreitert, es kann losgehen: Per Schwertransport bringt die EnBW die ersten Großkomponenten für den Windpark Grömbach auf den Weg: In der Nacht zum Mittwoch, 18. September, die ersten Turmteile, in der Nacht zum Donnerstag, 19. September, drei Rotorblätter, sowie in den Nächten zum Freitag, 20., und Samstag, 21. September, weitere Turmteile.