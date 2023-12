Schwersttäter in Baden-Württemberg: 63 Menschen derzeit in Sicherheitsverwahrung untergebracht

1 Alleine 54 Sicherungsverwahrte sitzen in Freiburg. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Wenn sie noch eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen, bleiben Schwersttäter auch nach ihrer Haftzeit hinter verschlossenen Türen. Gefängnis nennt sich das aber nicht.









Wer wegen Straftaten wie Vergewaltigung, sexuellen Missbrauchs, Mord und Totschlag verurteilt wird, muss neben einer Haftstrafe auch mit einer Sicherungsverwahrung rechnen. In Baden-Württemberg sind laut dem Justizministerium derzeit 63 Menschen im Alter zwischen 32 und 78 Jahren in einer Sicherungsverwahrung (Stand: 5. Dezember 2023). Davon sitzen allein 54 in Freiburg, weitere etwa in Heilbronn, Schwäbisch Gmünd oder Bruchsal. Im laufenden Jahr wurden in Freiburg drei Sicherungsverwahrte entlassen.