Schwerpunkt des Berufsalltags: Lahrer Pfarrer Frank Schleifer spricht über Gottesdienste in Pflegeheimen

Frank Schleifer, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde, leitet regelmäßig Gottesdienste in Pflegeheimen. Im Interview erzählt er, was diese Messen besonders macht.
In insgesamt fünf Pflegeheimen in Lahr bietet die evangelische Kreuzgemeinde Gottesdienste für Bewohner als wichtige spirituelle Unterstützung an. Hatten früher schon Diakone in Lahr die Aufgabe übernommen, so wurden mit der Gründung der Kreuzgemeinde die Gottesdienste in die Hände von Pfarrerinnen und Pfarrern gelegt, wie es in einer Pressemitteilung des Evangelischen Dekanat Ortenau heißt. Für Frank Schleifer, Pfarrer der Johanneskirche Sulz, sind die Gottesdienste in den Pflegeheimen ein Schwerpunkt seines Berufsalltags. Warum gerade Gottesdienste eine Bereicherung für das Gemeinschaftsleben in Pflegeeinrichtungen darstellen, erläutert er im Interview.