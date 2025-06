Schwerlastverkehr in Friesenheim: Bürger machen sich Sorgen um die zwei Brücken über die Schutter

Schwerlastverkehr in Friesenheim

1 Da aktuell der Radweg zwischen Schuttern und Schutterzell ausgebaut wird, müssen Lkws, die ins Gewerbegebiet wollen, seit Wochen über das Wohngebiet „In der Kruttenau“ fahren. Über die Schutter führt dort diese Brücke von der Unterdorfstraße. Foto: Bohnert-Seidel Seit Wochen rollen Schwerlaster durchs Wohngebiet „In der Kruttenau“. Die provisorische Verkehrsführung weckt Zweifel an der Stabilität der zwei Brücken über die Schutter.







Schwere Lastwagen, die über Brücken fahren, bereiten vielen Menschen neuerdings Kopfzerbrechen. Der Bruch der Carolabrücke in Dresden führte zur verstärkten Überprüfung von Überwegen in ganz Deutschland. In der Folge gilt etwa auch über die Rheintalbrücke von Friesenheim nach Schuttern eine Tonnagebegrenzung auf 30 Tonnen. Aktuell wird zwischen Schuttern und Schutterzell der Radweg über das Landratsamt ausgebaut.