Schweres Unglück: Thailand: Mindestens zehn Tote bei Feuer in Schulbus

Ein Schulausflug endet in Thailand in einer Katastrophe. Nahe Bangkok brennt der Bus der Gruppe lichterloh.

Bangkok - Bei einem verheerenden Feuer in einem Schulbus in Thailand sind Medienberichten und lokalen Behörden zufolge mindestens zehn Insassen ums Leben gekommen. Die 38 Schüler und ihre sechs Begleiter seien aus der Provinz Uthan Thani zu einem Ausflug unterwegs ins 200 Kilometer südöstlich gelegene Bangkok gewesen, berichtete der Sender ThaiPBC World unter Berufung auf die Rettungskräfte.

Nur 19 Menschen seien lebend aus dem Doppeldecker-Bus geborgen und in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Die Zahl der Toten könnte also noch steigen. Augenzeugen berichteten von einer Explosion in dem Bus, worauf dieser in Flammen aufgegangen sei. Auf im Internet verbreiteten Videos war zu sehen, wie er lichterloh brannte. Was das Unglück auslöste, ist noch unklar.