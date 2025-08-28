Schweres Spiel erwartet: So blickt der SC Lahr auf das Match gegen Wolfenweiler-Schallstadt

Das Match gegen den SV Diersheim im Pokal haben die Lahrer problemlos gemeistert. Nun steht ein Auswärtsspiel beim FC Wolfenweiler-Schallstadt an.

Verbandsliga: FC Wolfenweiler-Schallstadt – SC Lahr (Samstag, 15.30 Uhr). Das Spiel gegen den Bezirksligisten SV Diersheim am vergangenen Mittwochabend war für die Kicker von der Dammenmühle schnell in trockenen Tüchern: Nach nicht einmal 30 Minuten führten die Lahrer mit 4:0: Larsen Naletic, Pedro Allgaier, Nico Gutjahr und Dennis Häußermann erzielten die Tore in der siebten, 15., 19. und 27. Minute. „Danach war das Match entschieden“, berichtet SCL-Trainer Sascha Schröder im Gespräch mit unserer Redaktion.

Kurz darauf traf Luca Schröter zwar noch zum 1:4. „Das war aber die einzige Torchance für Diersheim“, so Schröder. In der 62. Minute machte Naletilic den Deckel dann mit dem 5:1 endgültig drauf. Letztlich sei die Begegnung aus Lahrer Perspektive gänzlich ungefährlich verlaufen, so Schröder. „Wir haben verdient gewonnen, auch wenn vielleicht noch zwei oder drei Tore mehr drin gewesen wären“.

Damit haben die Lahrer nun die dritte Runde des Pokals erreicht – anders als im Vorjahr, als das Team in der zweiten Runde gegen den SV Linx ausgeschieden war. In der vorherigen Pokal-Saison war das noch vollkommen anders gewesen. Damals schrieben die Lahrer Vereinsgeschichte, als sie es bis ins Finale gegen den FC 08 Villingen schafften – und mit einem 0:1 nur knapp an der Sensation vorbei schlitterten. Am Donnerstag wurden dann die Spiele für das Pokal-Achtelfinale ausgelost: Für Lahr geht es am 10. September auswärts wieder gegen den SV Linx.

Das Match gegen Teningen hat die Qualität der Breisgauer gezeigt

In der zweiten Halbzeit gegen Diersheim habe man – auch im Vorausblick auf das Ligaspiel – ordentlich durchgewechselt. In der zweiten Spielzeit sei es auch darum gegangen, die eigenen Kräfte zu sparen, wie Schröder erklärt.

Das ist nach Ansicht des Trainers auch notwendig, denn die Auswärtsfahrt geht zum FC Wolfenweiler-Schallstadt. Die Mannschaft ist aus der Landesliga aufgestiegen. In der vergangenen Spielzeit hatten die Kicker die Liga deutlich angeführt, letztlich führte die Mannschaft mit 72 Punkten und damit einem Vorsprung von ganzen zwölf Zählern auf den zweitplatzierten SV 08 Laufenburg.

Zwar hat der Verein noch kein Spiel in der Liga gewonnen, sondern gegen den SV Bühlertal mit 0:4 und den SV Niederschopfheim mit 2:5 verloren. Der letzte Sieg datiert auf den 9. August, als die Breisgauer im Pokal mit 3:0 gegen den SC Whyl spielten. Dennoch geht Schröder davon aus, dass die Lahrer mit dem Match gegen die Breisgauer ein „hartes Stück Arbeit“ erwarte.

Man dürfe sich nicht von den bisherigen Spielständen blenden lassen, so Schröder. Der Gegner sei stärker als es die Ergebnisse Glauben machen. Als Beispiel nennt er die Partie im Verbands-Pokal gegen den FC Teningen. Die ging zwar am Mittwochabend mit 3:2 für den FC Wolfenweiler-Schallstadt ebenfalls verloren. Doch dass man es gegen diesen starken Gegner überhaupt zeitweise auf ein 2:2 gebracht habe, zeige die hohe Qualität der Mannschaft. „Dennoch gehen wir natürlich selbstbewusst in das Spiel und wollen den Sieg holen“, verspricht Schröder.

Der größte Teil des Lahrer Kaders steht am Wochenende für die Begegnung mit den Breisgauern zur Verfügung. Allerdings ist Lars Birkle derzeit noch im Urlaub. Moritz Bandle ist aufgrund seines Studiums im Ausland. Er wird allerdings kommende Woche ebenfalls wieder am Start sein, wie Schröder berichtet.