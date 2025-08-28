Schweres Spiel erwartet: So blickt der SC Lahr auf das Match gegen Wolfenweiler-Schallstadt

Das Match gegen den SV Diersheim im Pokal haben die Lahrer problemlos gemeistert. Nun steht ein Auswärtsspiel beim FC Wolfenweiler-Schallstadt an.
Verbandsliga: FC Wolfenweiler-Schallstadt – SC Lahr (Samstag, 15.30 Uhr). Das Spiel gegen den Bezirksligisten SV Diersheim am vergangenen Mittwochabend war für die Kicker von der Dammenmühle schnell in trockenen Tüchern: Nach nicht einmal 30 Minuten führten die Lahrer mit 4:0: Larsen Naletic, Pedro Allgaier, Nico Gutjahr und Dennis Häußermann erzielten die Tore in der siebten, 15., 19. und 27. Minute. „Danach war das Match entschieden“, berichtet SCL-Trainer Sascha Schröder im Gespräch mit unserer Redaktion.