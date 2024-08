Schweres Gewitter über Alpirsbach: Diese Schäden hat das Unwetter in der Region angerichtet

Diese Schäden hat das Unwetter in der Region angerichtet

10 Ein Waldstück in Ehlenbogen wurde durch das Unwetter zerstört. Foto: Beyer

Ein Gewitter hat am Mittwochabend in Alpirsbach und Umgebung für zahlreiche Schäden gesorgt. Ganze Waldstücke wurden zerstört. Durch Dutzende Blitzeinschläge in Wohnhäuser wurden zahlreiche elektrische Geräte beschädigt. Die Reutiner Steige bleibt wegen umgekippter Bäume voraussichtlich noch bis Freitagnachmittag gesperrt.









Der Sturm hat ein regelrechtes Loch in den Wald gerissen. Ein Teil der Bäume wurde in die eine Richtung gedrückt, ein Teil in die andere. Eigentlich sei das ein stabiler Plenterwald gewesen, meint der Besitzer des Waldstücks. Frühere Stürme hätten den Bäumen kaum etwas anhaben können. Dass diesem Waldstück nun fast nichts mehr übrig ist, kann der Landwirt kaum fassen. „Das ist nicht normal.“