Schwerer Unfall in Zell-Riedichen: Absturz mit dem Rasentraktor

Schwerer Unfall in Zell-Riedichen

1 Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Foto: Ehrlich Schwer verunglückt ist ein Senior mit seinem Rasentraktor. Er stürzte einen Abhang hinab und überschlug sich mehrfach.







Schwer verunglückt ist ein Senior mit seinem Rasentraktor. Er stürzte einen Abhang hinab und überschlug sich mehrfach. Der 77-Jährige bearbeitete mit seinem Rasenmähertraktor am Samstag gegen 13.40 Uhr sein Privatgrundstück in Riedichen. Dabei stürzte er zusammen mit dem Traktor ein Gefälle hinab und überschlug sich mehrfach, berichtet die Polizei. Er verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt laut Notarzt nicht, heißt es abschließend.