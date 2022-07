7 Foto: SDMG / Schulz

Eine 21-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der B 463 schwer verletzt worden. Sie wollte einen Polo überholen und verlor die Kontrolle über ihren BMW.















Wildberg - Die junge Frau fuhr von Wildberg in Richtung Nagold-Emmingen. Auf Höhe eines Campingplatzes überholte sie einen 24-jährigen VW-Fahrer. Beim Wiedereinscheren verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle. Der BMW kam von der Fahrbahn ab und geriet in einen Entwässerungsgraben. Nach einigen Metern wurde der Wagen zurück auf die Straße geschleudert und prallte gegen die Leitplanke.

Die 21-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr.

Der Polo-Fahrer erlitt einen schweren Schock. Auch er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An dem Polo entstand durch herumfliegende Trümmerteile ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme, bis gegen 21.45 Uhr, voll gesperrt.