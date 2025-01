Rosina Ostler Märchenhafter Weg der Sterneköchin – „Männer haben Kochen zum Leistungssport gemacht“

Aus dem Fernsehen nach Baiersbronn und in den Sternenhimmel: Der unglaubliche Werdegang der Köchin Rosina Ostler aus dem Alois in München, die als erste Frau in der Schwarzwaldstube kochte.