„docfuhrmann“ zeigt Fälle Zahnarzt aus Achern gibt auf Instagram Einblicke in seine Arbeit

Maximilian Fuhrmann gibt in den sozialen Medien einen Einblick in seine Arbeit als Zahnarzt. Der 40-Jährige aus Achern, der dort eine Praxis führt, zeigt in seinen Videos spannende Patientenfälle und wie er diese löst – etwa mit Zahnersatz und Implantaten.