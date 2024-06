Am Sonntagabend kommt es in Nürtingen zu einem schweren Unfall. Mehrere Fußgänger werden von einem Auto erfasst – zwei junge Frauen überleben nicht.

Am frühen Sonntagabend hat sich in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein schwerer Unfall ereignet, bei dem zwei junge Fußgängerinnen ums Leben kamen.

Nach Informationen der Polizei ereignete sich das Unglück gegen 18.50 Uhr an der Kreuzung Europastraße/Bahnhofstraße. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer ungebremst auf einen Ampelmast gefahren sein. Dort befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Fußgänger. Drei davon wurden demnach von dem Auto erfasst.

Eine der Fußgängerinnen – eine 28-jährige Frau – wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Eine zweite Fußgängerin – eine 27-Jährige – wurde lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo sie am Abend verstarb. Ein 16-jähriger Fußgänger überlebte den Unfall schwer verletzt – er kam in ein Krankenhaus. Der 54-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter mit in die Unfallermittlungen eingebunden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat vor Ort die Verkehrspolizei Esslingen übernommen. Das Unfallfahrzeug wurde beschlagnahmt und durch einen Abschleppunternehmer versorgt.