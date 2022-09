3 Die Straße war nach dem Ausritt beider Fahrzeuge in den Graben verdreckt. Foto: Zink

Ein folgenschwerer Unfall auf der Kreisstraße 4371 zwischen Neubulach-Oberhaugstett und Martinsmoos hat am Freitagmittag zwei Verletzte und hohen Sachschaden gefordert.















Neubulach-Oberhaugstett - Eine 56-jährige Autofahrerin kam laut Polizeibericht möglicherweise wegen plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme nach rechts in den Graben ab. In der Folge gelangte sie zwar wieder auf die Fahrbahn zurück, jedoch hatte sie laut Polizeimitteilung die Kontrolle über ihren Wagen verloren, woraufhin sie in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammenstieß.

Der Lkw-Fahrer hatte zwar noch versucht, dem heranschleudernden Wagen auszuweichen, schaffte es aber nicht mehr rechtzeitig.

Rettungshubschrauber bringt Frau in Klinik

Durch den Unfall wurde die Autofahrerin verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Über den Schweregrad ihrer Verletzungen liegen laut Ordnungshütern noch keine Informationen vor. Die Beamten waren zudem mit einer Drohne im Einsatz, um Aufnahmen vom Unfall anzufertigen.

Enormer Sachschaden

Der 50-jährige Fahrer des Lastwagens wurde bei dem Unfall nach derzeitigem Stand leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein nahes Krankenhaus gebracht werden. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf circa 30.000 Euro. Für die Dauer des Einsatzes und der Bergung, musste die Kreisstraße voll gesperrt werden.