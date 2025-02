Feuerwehr in Nagold Bis zu 50 Wochen – neue Schutzausrüstung lässt auf sich Warten

In gefährlichen Momenten stehen Feuerwehrleute an vorderster Front, um Menschenleben zu retten und zu schützen. Eine moderne persönliche Schutzausrüstung sollte da selbstverständlich sein. Und doch hapert es bei der Feuerwehr in Nagold genau an diesem Punkt.