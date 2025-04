1 Die Eisbachwelle in München ist seit dem Unfall gesperrt. Foto: dpa/Felix Hörhager

Die Münchner Eisbachwelle zieht Surfer aus der ganzen Welt an. Vergangene Woche gab es an dort einen schweren Unfall - der nun tödlich ausgegangen ist.









Eine Woche nach ihrem schweren Unfall an der bekannten Eisbachwelle in München ist die Surferin gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Die 33-Jährige war in der vergangenen Woche am späten Mittwochabend auf dem reißenden Bach im Englischen Garten verunglückt. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte zuerst über den Tod berichtet.