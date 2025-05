Ein Auto ist laut Polizei in München in eine Straßenbahn-Haltestelle gefahren. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Bei dem Vorfall an der Donnersbergerbrücke seien drei Menschen schwer verletzt worden, teilte die Berufsfeuerwehr München zunächst via X mit. Später war von insgesamt sieben Verletzten die Rede.

Die Schwerverletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Berufsfeuerwehr mit. Der Rettungsdienst war demnach mit einem Großaufgebot vor Ort. Lesen Sie auch Bereich der Haltestelle weiträumig abgesperrt „Es sieht nach einem Unfall aus“, sagte eine Polizeisprecherin. „Nach aktuellem Kenntnisstand ist kein anderer Hintergrund bekannt.“ Weitere Details blieben zunächst unklar. Der Bereich der Haltestelle sei weiträumig abgesperrt worden. Laut Polizeisprecherin sehe es nach einem Unfall aus. Foto: Felix Hörhager/dpa Am frühen Nachmittag hieß es seitens der Feuerwehr, die Sperrung werde noch mindestens zwei Stunden andauern. Mehrere Tram- und Buslinien wurden umgeleitet. In Stuttgart ist am vergangenen Freitag ein Mercedes an der Stadtbahnhaltestelle Olgaeck in eine Personengruppe gefahren. Bei dem tragischen Unfall verlor eine 46-Jährige ihr Leben, sieben weitere Menschen wurden teils schwer verletzt, darunter fünf Kinder.