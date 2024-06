Schwerer Unfall in Meßstetten

1 Schwer demoliert sind die Fahrzeuge, die am Unfall am späten Dienstagnachmittag in Meßstetten beteiligt waren. Foto: Karina Eyrich

Ein Rettungshubschrauber hat den 22-jährigen Motorradfahrer in eine Klinik gebracht, nachdem er gegen das Auto geprallt war, das er innerorts überholen wollte.









Die Missachtung des Überholverbots in Ortschaften hat ein 22-jähriger Motorradfahrer am Dienstag kurz nach 17 Uhr teuer bezahlt: Er knallte gegen die linke Seite des Cabrios, das er überholen wollte – weil dessen Fahrer von der Ebinger Straße nach links in die Eugenstraße abbog.