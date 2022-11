1 Der Unfallwagen am Unfallort – er musste abgeschleppt werden. Foto: Eyrich

Die beiden Fußgänger, die am Freitag gegen 17.30 Uhr bei einem Unfall auf dem ehemaligen Meßstetter Kasernengelände schwer verletzt wurden, sind laut Angaben der Polizei außer Lebensgefahr.















Meßstetten - Der 60-jährige Mann und die 49-jährige Frau waren, als sie auf Höhe des Ankunftszentrums für Flüchtlinge die Geißbühlstraße überquerten, von einem Personenwagen erfasst worden, der aus Richtung Tiergehege kommend in Richtung Meßstetten unterwegs war und an dessen Steuer ein 60-jähriger Fahrer saß. Laut Darstellung der Polizei hatten sie den herannahenden Seat übersehen und die Straße – aus der Sicht des Fahrers von links nach rechts – gequert; der Fahrer hatte noch versucht, zu bremsen und ausweichen, den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern können. Die beiden Fußgänger wurden auf die Motorhaube aufgeladen und so schwer verletzt, dass sie mit zwei Rettungsfahrzeugen in die Universitätsklinik in Tübingen gebracht werden mussten.

Die Polizei gibt ferner an, den beiden sei aufgrund von Hinweisen auf vorherigen Alkoholkonsum jeweils eine Blutprobe entnommen worden. Den Sachschaden am Wagen schätzt sie auf 4000 Euro; er musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Klärung des Unfallherganges ist ein Sachverständiger hinzugezogen worden.